Kommunalpolitik : Beengtes Lernen in Coronazeiten? Pellinger Schule bekommt keinen fünften Klassenraum

„Ob eine Planung seit einem Jahr besteht, vermögen wir nicht zu sagen. Die VG Konz hat am 20. März 2020 bei uns einen Förderantrag gestellt. Diese ist als Schulträger auch unser Ansprechpartner. Voraussetzung für eine Förderung ist, dass ein dauerhafter Bedarf besteht. Bei der Grundschule Pellingen stellt sich die Situation so dar, dass im kommenden Schuljahr 28 Kinder eingeschult werden. In den darauf folgenden Schuljahren liegt nach der Geburtenstatistik die Zahl der einzuschulenden Kinder immer unter der Klassenmesszahl von 24, so dass sich hier derzeit kein dauerhafter Bedarf für einen fünften Klassenraum abzeichnet. Die Schulbaurichtlinie sieht jedoch vor, dass nur dauerhaft benötigter Schulraum gefördert werden kann, was hier aber nicht der Fall ist. Der einmaligen Überschreitung kann durch organisatorische Maßnahmen abgeholfen werden. Daher scheidet eine Förderung zum jetzigen Zeitpunkt aus. Ob sich die VG Konz einen Anbau ohne eine Förderung haushaltswirtschaftlich leisten kann, hat die zuständige Kommunalaufsicht zu entscheiden.“