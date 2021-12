Stadtentwicklung : Treff für Umwelt und Naturschutz in Saarburg kann bald kommen

So soll die geplante Begegnungsstätte für Natur und Umweltschutz in Saarburg aussehen. Grafik: Architekturbüro Henter und Weimann Foto: TV/Quelle: Büro Henter und Weimann

Saarburg Der Stadtbürgermeister soll die Arbeiten für die Begegnungsstätte vergeben, sobald sie vorliegen.

Mit der in Saarburg geplanten Begegnungsstätte für Natur und Umweltschutz, die für Kinder und Jugendliche gedacht ist, kann es nun schnell gehen. Der Bauausschuss hat Stadtbürgermeister Jürgen Dixius einstimmig dazu ermächtigt, die Arbeiten für die Hütte im Benehmen mit den Beigeordneten an den Mindestbieter zu vergeben. Der Submissionstermin, also der Termin an dem die Angebote der Ausschreibung geöffnet werden, ist am Mittwoch, 8. Dezember.