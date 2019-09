Infrastruktur : Lockt die neue Straße neue Raser an?

Wincheringen-Bilzingen Licht und Schatten liegen bei der Freigabe der Ortsdurchfahrt Bilzingen dicht beieinander. So mancher Autofahrer rast nun durch das Zentrum.

Doch Fochs stört so einiges: „Seit 2005 sollte die Straße ausgebaut werden. Mal war kein Geld da, mal fehlte die Dringlichkeit.“ Erst eine Anfrage von Landtagsmitglied Bernd Henter an oberster Stelle brachte den Durchbruch.

Landrat Günther Schartz stellt fest: „Die ganze Region ist froh, dass diese Strecke jetzt wieder frei ist.“ Von Bilzingen aus sei man in einer halben Stunde am Luxemburger Flughafen, dessen Lichter am Abend am Horizont zu sehen sind, so attraktiv sei die Lage Bilzingens. Ausdrücklich gelobt wird der Ortsverschönerungsverein, dem Fochs vorsteht. Nach der Kapellenrenovierung folgt jetzt die Gestaltung eines neuen Dorfplatzes im Zentrum.