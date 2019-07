Kommunalpolitik : Verjüngt und einmütig

Trier Bei der konstituierenden Sitzung des Saarburger Stadtrates haben am ersten Ferientag die Personalentscheidungen im Fokus gestanden. Warum ist bisher nur einer von zukünftig drei Beigeordneten gewählt worden?

Obwohl in Rheinland-Pfalz die Sommerferien schon begonnen haben, sind am Montagabend fast alle frisch gewählten Stadtratsmitglieder zur konstituierenden Sitzung am Saarburger Schlossberg erschienen, drei Ratsmitglieder fehlten entschuldigt. Bürgermeister Jürgen Dixius (CDU), im Mai mit beeindruckenden 70 Prozent im Amt bestätigt, trifft zum ersten Mal auf seinen Herausforderer Manuel Müller, der nicht nur fast 30 Prozent der Wählerstimmen geholt hatte, sondern auch das Amt des Fraktionsvorsitzenden der SPD übernimmt. Als Fraktionsvorsitzende der CDU wird Gabi Thebach benannt. Die an der Sache orientierte Arbeit der vorherigen Legislaturperiode wird wohl fortgesetzt werden, bei den Personalentscheidungen herrscht jedenfalls Einmütigkeit, die Absprachen werden eingehalten. Nachdem Dixius zum Bürgermeister ernannt wurde, wählt der Rat Franz-Josef Reiter – bei zwei Gegenstimmen – wieder zum ersten, ehrenamtlichen Beigeordneten.