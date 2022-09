Förderprojekte : Der Wettbewerb um Fördergeld

Jugendliche hatten den Anstoß gegeben für einen Mehrgenerationenpark in Horath. Die LAG Erbeskopf hatte dafür Fördermittel bereitgestellt. In diesem Jahr wurden mehrere Projekte abgelehnt. Foto: Christoph Strouvelle

Schillingen Die fetten Jahre sind vorbei. Die Lokale Aktionsgruppe muss bei der Vergabe von europäischen Fördergelder genau differenzieren. Wie und wofür 12 Millionen in acht Jahren ausgegeben wurden.

Im Holzwerk der Spießbratenhalle in Schillingen hat sich am Mittwoch die LAG (Lokale Aktionsgruppe) Erbeskopf zu ihrer turnusmäßigen Sitzung getroffen, um über die Förderung der Bewerber für ihre eingereichten Projekte zu entscheiden. Die LAG Erbeskopf ist ein Zusammenschluss von Gemeinden und Interessengruppen der Landkreise Birkenfeld, Trier-Saarburg und Bernkastel-Wittlich, die die Fördergelder aus den LEADER-Programmen der Europäischen Union zur Entwicklung des ländlichen Raumes verteilt. Die Sitzungen finden alle zwei bis drei Monate statt, neben Vertretern der Verbandsgemeinden haben noch zivilgesellschaftliche, soziale und wirtschaftliche Interessengruppen hier Sitz und Stimme. Beratende Funktionen ohne Stimmrecht bei der Vergabe von Fördermitteln haben beispielsweise die Kreisverwaltungen und die ADD (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion). LAGn gibt es deutschlandweit, angrenzende LAGn sind unter anderem die LAG Moselfranken, Mosel und Hunsrück.

Hartmut Heck ist Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hermeskeil und Vorsitzender der Aktionsgruppe Erbeskopf, er weist darauf hin, dass in Krisenzeiten auch das Fördergeld nur noch begrenzt fließt. Zwölf Millionen Euro habe man in der laufenden Förderperiode zwischen 2014 und 2020 an öffentliche und private Bewerber (jeweils ungefähr 50 Prozent) bewilligt.

Dass dabei mit größter Sorgfalt vorgegangen wird, zeigen die lebhaften und ausführlichen Diskussionen, die den jeweiligen Projektbewilligungen und -ablehnungen vorausgehen. Obwohl jedes einzelne der diesmal zur Entscheidung stehenden, neun Projekte (meist geht es um fünfstellige Beträge) in umfangreichen Vorbereitungssitzungen der Sachbearbeiter aus den Verbandsgemeinden mit einem ausgeklügelten Punkte-Score bewertet wurde, lehnt die Vollversammlung die Mehrzahl der Bewerbungen ab. Die Schaffung einer befristeten Stelle bei der Saar-Obermosel-Touristik in Saarburg zur Entwicklung des nachhaltigen Tourismus wird zurückgewiesen, ebenso eine naturnahe Generationenwiese auf den ehemaligen Tennisplätzen in Damflos oder die Gestaltung des Innenhofs der Grundschule Zerf als Freiluftklassenzimmer. Solche Projekte würden in den Zuständigkeitsbereich der Verbandsgemeinde beziehungsweise des Kreises fallen, heißt es zur Begründung.

Vier Projekte werden für förderungswürdig gehalten: Ein Naturerlebniscamp in Mörschied (Hunsrück), die Errichtung einer Ferienwohnung in Idar-Oberstein und Marketingmaßnahmen für das Industriedenkmal Bengel als Zeitzeuge der Industriekultur der Schmuckindustrie in Idar-Oberstein und die Fortführung des Bildungsnetzwerkes Hunsrück-Hochwald zur Vernetzung außerschulischer Lernorte.