Aufnahme einer Wildkamera Wolfsfoto aus dem Hunsrück: Jetzt gibt es ein Ergebnis

Das Bild hatte sich in den sozialen Medien wie ein Lauffeuer verbreitet. Auf einer „Spotted“-Gruppe in Facebook wurde die Sichtung mit dem Bild des Wolfes bis heute über 200 Mal geteilt. In unendlichen Kommentaren haben die Menschen ihren Unmut, aber auch ihre Freude über die Sichtung des Wolfes kundgetan. Bis heute ist zwar ungeklärt, wie die Bilder in die Öffentlichkeit gelangten, aber der Ortsbürgermeister von Neuhütten sagte ganz schnell, dass er es befürwortet, dass die Menschen in der Umgebung informiert werden sollen.