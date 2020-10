Ausschuss der Verbandsgemeinde Konz : Bei Saar-Mosel-Bad bleiben Verluste konstant

KONZ Ein Zwischenbericht der Konzer Verbandsgemeinde-Werke zeigt: Trotz Corona ist die Kostenentwicklung bei Hallenbad, Wasser und Abwasser einigermaßen stabil. Eine Chance ergibt sich beim Thema erneuerbare Energien.

Der Leiter der Konzer Verbandsgemeindewerke, Ralf Zorn, weiß, dass der Betrieb eines Hallenbads für eine Kommune kein Gewinngeschäft ist: „Unser Schwimmbad ist von vorne herein mit einem jährlichen Verlust von 1,1 Millionen Euro berechnet worden“, sagte er jüngst im Werkausschuss des Verbandsgemeinderats Konz. Privatwirtschaftlich betriebene Spaßbäder nähmen ja auch mitunter das Zehnfache an Eintritt, rechnet Zorn den Ausschussmitgliedern vor.

Wie gewohnt stand der Werkleiter für seinen jährlichen Zwischenbericht im Herbst den Kommunalpolitikern Rede und Antwort. Die Zahlen und Fakten seien stets eine „Momentaufnahme“, die in diesem Jahr allerdings aufgrund der ungewöhnlichen Umstände der Corona-Pandemie ganz anders „beleuchtet“ würden.

„Die Pandemie hatte für das Saar-Mosel-Bad gravierende Folgen“, stellte der Werkleiter fest. Der Lockdown zwischen dem 16. März und dem 5. Mai habe zu einer kompletten Schließung geführt und danach nur einen eingeschränkten Badebetrieb zugelassen. Das habe auch Zeit für Reparaturen und eine Generalreinigung bedeutet. Danach wurden laut Zorn Mitarbeiter in anderen Bereichen der Werke eingesetzt, was Kostenerstattungen in Richtung Badbereich fließen ließ.