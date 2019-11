Wiltingen Die Gemeinde will auf ihrer Gemarkung mit bis zu sieben Anlagen in das Windkraftgeschäft einsteigen. Im Ortsgemeinderat haben drei potenzielle Investoren dazu ihre Vorplanungen präsentiert.

Ein Windpark Wiltingen mit sieben Anlagen auf der bewaldeten Höhe zwischen der Saar und den Gemeinden Paschel, Hentern und Baldringen? Noch in Sichtweite stünde der bestehende Windpark Pellingen mit seinen acht Anlagen.

Die Wiltinger Pläne fußen auf dem geltenden Flächennutzungsplan „Windkraft der Verbandsgemeinde (VG) Konz“, wonach der Bau der Windräder auf diesem Areal möglich ist. In seiner jüngsten Sitzung hat der Ortsgemeinderat Wiltingen drei potenzielle Windkraftunternehmen unter die Lupe genommen, die an dem Abend ihre Vorplanungen präsentierten und sich den Fragen stellten.

Offiziell zum Zweiten Beigeordneten der Gemeinde Wiltingen ernannt wurde Heiko Weber, der jüngst an der konstituierenden Sitzung nicht hatte teilnehmen können. Weber wurde von Ortsbürgermeister Christoph Schmitz vereidigt und in sein Amt eingeführt.

Erster Referent war Diplom-Ingenieur Sebastian Brockes von der Juwi-Gruppe aus Wörrstadt (Landkreis Alzey-Worms). Deutlich wurde, dass man sich bei Juwi bereits intensiv mit dem Projekt befasst hat und schon sehr in die Details gehen kann. Auch hat Brockes nach eigenen Angaben das Waldgelände innerhalb der vom Flächennutzungsplan (FNP) für Windkraft zulässigen Grenzen besichtigt.

Das Unternehmen schlägt die Errichtung von sieben Windenergieanlagen (WEA) der Fünf-Megawatt-Klasse mit einer Nabenhöhe von 170 Metern und einem Rotordurchmesser von 160 Metern (Gesamthöhe also 250 Meter) vor. Durch die technisch und physikalisch vorgegebene Verteilung der Maschinen über die Fläche könnten sieben WEA auf der Gemarkung Wiltingen und eine auf der Nachbargemarkung Oberemmel stehen. Die WEA müssten so positioniert sein, dass sich zwischen ihnen keine gefährlichen Turbulenzen entwickeln. Die Abstände der WEA zu Siedlungen: Wiltingen mehr als 3000 Meter, Konz-Oberemmel mehr als 1500 Meter, Außenbereich Vierherrenborn mehr als 550 Meter, Am Rosenborn mehr als 550 Meter. Die gesetzlichen Schallgrenzwerte zu Siedlungen sind einzuhalten, ebenso die Grenzwerte für Schattenwurf (maximal 30 Minuten/Tag und 30 Stunden/Jahr).