Sport : Ein Rennen mit Seele

Trassem Beim neunten „King of the Trail“ rasen 70 Mountainbiker ins Tal. Einer beschert dem kleinen, feinen Wettkampf einen neuen Rekord.

Die Strecke ist 800 Meter lang. Es gibt enge Kurven, Gräben, die überwunden werden müssen, und es geht durch einen alten Steinbruch. Für die Fahrer, die in halsbrecherischem Tempo auf der Jagd nach der Bestzeit durch den Wald ins Tal rasen, geht es darum, die perfekte Linienführung zu finden. „Die Schwierigkeit in diesem Jahr ist der trockene Boden. Der viele Staub sorgt dafür, dass der nötige Grip fehlt“, erzählt Dietmar Schwarz vom Forstamt Saarburg, der die Fahrer bei der Zeitnahme am Ziel empfängt.

Das Freeride/Downhill-Rennen in Trassem, das von der Ortsgemeinde veranstaltet wird, ist die einzige Veranstaltung dieser Art in der Großregion. Rund 200 Zuschauer entlang der Strecke feuern die Fahrer an. Auch Fahrer aus Luxemburg, Frankreich und Belgien sind am Start. Dieses Jahr fehlen allerdings einige Lokalmatadore, die an einem parallel in Österreich stattfindenden europäischen Rennen teilnehmen.