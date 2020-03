Vereine : Capoeira, Kartoffeln im Brötchen und Limonade aus dem Regenwald

Nittel Den TV hat noch ein Nachbericht erreicht, der aus der Zeit vor den coronabedingten Verboten stammt. Beim Nitteler Heimatverein stellen Menschen ihr Heimatland vor.



100 Millionen, dem täglichen und auch politischen Witz sehr zugeneigte Einwohner haben Probleme mit Pünktlichkeit, Perfektionismus, „nein“ oder „weiß nicht“ sagen, leise sprechen und wenig Körperkontakt. Dagegen ist essen – besonders vegetarisch, aber mit extremen Zuckerportionen – ein sehr positives Thema. 51 Prozent der Ägypter sind unter 25 Jahre, 4 Prozent über 65. Durchschnittsalter 72 Jahre, 90 Prozent Muslime und 10 Prozent Christen. Gesprochen wird Ägyptisch-Arabisch. Rund 65 Besucher ließen sich beim Nitteler Heimatverein von Maha Seif Elnasri in ihren Bann ziehen. Sie präsentierte ihr Heimatland gemäß dem Wahlspruch „Das Ägypten, das in meinen Gedanken und in meinem Gaumen lebt“.

Konträr zu Deutschland sind im Paradies für Vegetarier und Veganer nicht nur die Essenszeiten (mittags 16 Uhr, abends 23 Uhr), sondern auch viele Gemüse- und Obstsorten, die in Deutschland niemand kennt. Kartoffeln sind Gemüse und werden auch als Füllung in Brötchen serviert. Reis in allen Variationen von weiß bis dunkelbraun (wegen des karamellisierten Zuckers) ist tägliche Beilage. Außerdem gibt es sehr süße Nachspeisen mit vielen Nüssen und „Eish“ – das Wort für Brot – das auch „Leben“ bedeutet. Foul medammes (Saubohnen), Taameyya (wie Falafel), Feteer (Blätterteigkuchen süß oder salzig) Koshari (Nationalgericht mit Reis, Kichererbsen, Linsen und weiteren vielen Zutaten und Gewürzen) sind die berühmtesten Gerichte. Taameyya auf Spießchen und Feteer süß mit Zuckerrohrsirup und Akazienhonig bekamen die Besucher als Kostprobe.

Anschließend ließ Fred Barreto sein Heimatland Brasilien in vielen Facetten humorvoll an den gebannt zuhörenden Besuchern vorüberziehen: Warum Capoeira eine Mischung aus Tanz und Kampfsport ist? Den Sklaven in Brasilien war das Erlernen der Selbstverteidigung verboten. So entstand ein Kampfsport, der wie Tanz aussah, zur Täuschung ihrer Besitzer.

Der portugiesische Seefahrer Pedro Alvares Cabral „entdeckte“ 1500 Brasilien und nannte die Einheimischen Indios – in der Annahme, er sei in Indien gelandet. Portugiesen, Indios und Afrikaner (die als Sklaven von den Portugiesen mitgebracht wurden): Das sind die Stammeltern der meisten Brasilianer.

Nach Abschaffung der Sklaverei kamen Einwanderer aus Italien und Deutschland. So gibt es eine Stadt, in der hauptsächlich Deutsch gesprochen wird und die Stadt Blumenau mit Oktoberfest und Bier namens „Bavaria“ oder „Eisenbahn“.

Das größte südamerikanische Land hat mit São Paulo die größte Stadt auf dem Kontinent Amerikas, mit dem Amazonas den größten tropischen Regenwald der Welt und mit Salvador die Stadt im Bundesstaat Bahia – dem Heimatland von Barreto – mit dem größten Anteil an Menschen afrikanischer Abstammung. Das macht sie kulturell sehr reich.

Bahianisches Essen wie Caruru (aus Okra), Vatapa (Mus aus Shrimps, Erdnüssen und Cashew) oder Acarajé (Bällchen aus schwarzen Bohnen) gibt es nicht überall in der Welt. Das bahianische Lieblingsessen vor allem der Kinder ist Beiju, ein Pfannkuchen aus Tapioca oder Maniok, gefüllt süß oder würzig. Das Nationalgericht der Brasilianer sind schwarze Bohnen mit Reis und Fleisch – vor allem Hähnchen oder Rind. Und auch „Churrasco“, also Gegrilltes. Barreto hatte einen Topf schwarzer Bohnen gekocht – zur Freude der Besucher. Das meist getrunkene Getränk der Brasilianer ist nicht Caipirinha oder Cachaca, sondern Bier. Oder eine Limonade aus Guaraná, einer Frucht des Amazonas-Gebiets, berühmt für ihre energiegebende Substanz, die die Besucher probieren durften. Eine großartige Kostprobe bekamen die Gäste vom Bluesrock: Barretos virtuoses Gitarrenspiel und seine kräftig-weiche Stimme animierte die Anwesenden zum Mitsingen, begleitet von seinen Söhnen Lucas am Keyboard und Julian an der Gitarre. Es gab stürmischen Beifall für die Familienband.

Der erste Vorsitzende Hans-Josef Wietor bedankte sich bei den Zuhörern und überreichte Maha Seif Elnasri einen Frühlingsblumenstrauß und Fred Barreto ein Weinpräsent.