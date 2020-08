Beitrag zum Natur- und Artenschutz : Blumenpracht in Schillingen erfreut Mensch und Insekt

Info

Unter anderem im Hochwald gibt es seit einiger Zeit engagierte Bürger, die sich um das Anlegen von Blumenwiesen als Beitrag zum Artenschutz bemühen. So bestehen beispielsweise in Gusenburg und Grimburg (VG Hermeskeil) sowie in Hentern (VG Saarburg-Kell) Regionalgruppen des bundesweit agierenden Netzwerks Blühende Landschaft (www. bluehende-landschaft.de). Für Grimburg/Gusenburg sind

Hiltrud Pawlik (Telefon: 06503/ 994041, E-Mail: pawlikhillu@gmx.de) und Georg Herrig (Telefon: 06589/ 9188918, E-Mail: georg.herrig@t-online.de) Ansprechpartner für das Anlegen von Blumenwiesen in ihren Gemeinden. In Hentern können Interessierte per E-Mail an Hentern-blueht-auf@bluehende-landschaft.de Kontakt aufnehmen. Über das Netzwerk ist eine finanzielle Förderung neuer Blühflächen möglich.

In anderen Orten werden beispielsweise bei Flurbereinigungsverfahren durch das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Blühstreifen neben den Wirtschaftswegen angelegt.