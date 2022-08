Kita : Weil der Platz in Wiltingen nicht mehr reicht: Kanzem will mit Wawern zusammen Kita-Neubau stemmen

Zu Füßen des Altenberg an der Saar liegt Kanzem, das jetzt eine Kooperation mit der Nachbargemeinde Wawern zum Bau einer Kita anstrebt. (TV-Foto: Dirk Tenbrock) Foto: DT

Kanzem Der Ortsgemeinderat von Kanzem ist sich einig: Damit auch in Zukunft die Kinder betreut werden können, will man eine Kita mit der Nachbargemeinde bauen. Nun sind die Wawerner am Zug.