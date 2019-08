Trier/Konz/Hermeskeil 150 Radfahrer, darunter Prominenz aus Sport, Politik und Wirtschaft, steigen vom 11. bis 13. August für kranke Kinder in den Sattel. Ein Turn-Weltmeister zeigt Spektakuläres.

Die Teilnehmer „Wir sind wie eine große Familie“, sagt Mitorganisator Johnny Klein aus Morbach. Manche der Radfahrer hätten Kinder an den Krebs verloren. „Sie wollen etwas tun, um etwa die Forschung zu unterstützen.“ Andere motiviere die Dankbarkeit, selbst nicht betroffen zu sein. Begleitet werden die Radler von Prominenten aus Sport, Politik und Wirtschaft. Einige Olympiasieger, Welt- und Europameister sind am 11. August in Trier am Start (siehe Info). „Die Promis wollen mit ihrem Namen unsere gute Sache unterstützen“, sagt Klein. Einige von ihnen wie der Ex-Zehnkämpfer Guido Kratschmer (siehe Interview) seien schon lange dabei.

Die Strecken Die Porta Nigra in Trier ist an allen drei Tagen der Startpunkt (siehe Grafik). Beim Prolog am Sonntag geht es zunächst zum Weinfestival nach Konz-Oberemmel. Nach Stopps in Wiltingen und Grevenmacher hält der Tross beim Hoffest des Johannishof in Langsur-Mesenich. Zurück in Trier wird Bischof Stephan Ackermann einen Reisesegen aussprechen. Erstes Ziel am Montag, 12. August, ist der Konzer Rathausplatz. Weiter geht es in den Hochwald nach Kell am See, Hermeskeil und Osburg und zurück ins Ruwertal zur Waldracher Kirmes. Die Fahrt endet bei einer Sektgala im Kurfürstlichen Palais Trier. Die Strecke am Dienstag, 13. August, führt über Nittel und Wincheringen nach Luxemburg (Remich, Schengen), Frankreich (Apach), ins Saarland (Perl) und nach Saarburg. Zum Finale gibt es ein Fest an der Villa Kunterbunt in Trier.