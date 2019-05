Konzert : Benefizkonzert auf dem Galgenberg

Wiltingen Der Verein „a mundo“ veranstaltet wieder ein Benefizkonzert zugunsten der Hilfe für Kinder dieser Welt. Am Samstag, 25. Mai, 18 Uhr, tritt die Formation „die Lehmanns” auf dem Galgenberg in Wiltingen auf.

Die drei Musiker aus Konz und Wasserliesch stehen für musikalische Individualität und spielen bekannte Songs im positiven Sinne zu 99,9% eigensinnig und professionell. Ihr Repertoire umfasst bekannte Klassiker und Top-Hits, vorgetragen in einer unverwechselbaren Art mit einem Minimum an Instrumentalbegleitung. Der Erlös ist für das Projekt in Mwembe Tsungo Kenia bestimmt.