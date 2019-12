Musik : Benefizkonzert in Irsch bringt 1800 Euro

Irsch/Saar Die Spenden kommen kranken Kindern und dem Erhalt der Kirche zugute.

Besinnlich und fröhlich ging es beim weihnachtlichen Benefizkonzert in der Pfarrkirche St. Gervasius und Protasius zu. Dort traten die Sänger der Liedertafel Irsch mit sechs Chorformationen und dem Brass Ensemble des Musikvereins Irsch auf. Chorleiter Gottfried Sembdner eröffnete das Konzert mit dem Lied „Joy to the world – Freude für die Welt“ von Georg Friedrich Händel. Freudig ging es weiter mit den vom Brass-Ensemble gespielten Titeln „Feliz Navidad“ und „Santa Claus is coming to town“. Mit traditionellen Weihnachtsliedern leitete der Gemischte Chor zu besinnlichen Liedern über.