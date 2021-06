Ehrenamt : Bernhard Marx aus Konz mit der Landesverdienstmedaille geehrt

Trier/Konz Der Konzer Bernhard Marx ist in Konz und im Bereich des Amateurfußballs auch weit darüber hinaus bekannt. Er wurde nun für sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.

Der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Thomas Linnertz, hat Bernhard Marx aus Konz die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz überreicht. Marx habe sich in der Kommunalpolitik, der Jugendarbeit und im Bereich des Sports über lange Jahre ehrenamtlich engagiert und um das Gemeinwohl verdient gemacht, begründet die ADD die Auszeichnung. „Kaum jemand kann auf so eine 40-jährige ehrenamtliche Tätigkeit in unterschiedlichen Ämtern und Funktionen zurückblicken. Sie engagierten sich für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger der Region Trier-Saarburg, aber auch speziell für die Bürgerinnen und Bürger ihrer Heimatgemeinde unermüdlich. Dafür gebührt Ihnen großer Dank“, sagte Linnertz anlässlich der Auszeichnung.

Der 66-jährige Bernhard Marx begann seine kommunalpolitische Tätigkeit 1994 als Mitglied des Ortsbeirats im Konzer Tälchen, der sich um die Belange der Stadtteile Niedermennig, Obermennig und Krettnach kümmert. Eine Wahlperiode später wurde er in den Verbandsgemeinderat Konz gewählt. Beiden Gremien gehört er bis heute ununterbrochen an. Seit 2017 ist er zudem erster Beigeordneter der Stadt Konz.

Mit seiner Tätigkeit für den Fußball verband Bernhard Marx auch sein soziales Engagement. Über 15 Jahre lang organisierte er jährlich Jugendcamps. Dabei legte er einen besonderen Wert darauf, dass auch benachteiligte Kinder und Kinder aus den europäischen Partnergemeinden an den Jugendcamps teilnahmen. Bernhard Marx ist zudem Initiator und Hauptorganisator eines dreitägigen Hallenfußballturniers zugunsten der Lebenshilfe Kreisvereinigung, durch das bisher mehr als 100 000 Euro an Spenden zusammengekommen sind. Seit dem Jahr 2015 bringt er sich als stellvertretender Vorsitzender im Förderverein „Mach mit! Fußballer helfen“ ein. Der Verein fördert den Sport und die soziale Integration. Menschen, die mit Handicaps leben, am Rande der Gesellschaft stehen oder in Not aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, soll unter dem Motto „Sport verbindet“ ein Miteinander im Fußballsport ermöglicht werden.