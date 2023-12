Der harte Kampf zurück ins Leben Nach Schlaganfall: Wie sich eine Konzerin ihre Selbstständigkeit erkämpft hat

Anfang der 2000er. Die Fußball-Damen des FC Kommlingen, jenem 700-Einwohner-Stadtteil von Konz, spielen in der Verbandsliga. Das ist die zweithöchste Amateurspielklasse der Damen. Eine der Protagonistinnen ist Heike Berger – damals Mitte 20. In Lokalsport-Berichten taucht sie immer wieder als Torschützin auf. Bis sich ihr Leben von heute auf morgen dramatisch verändert. Die junge Frau ist schwanger. Ihre Tochter kommt im Februar 2003 per Kaiserschnitt zur Welt. Das Mädchen ist gesund. Die Mutter zunächst auch. Doch wenige Tage nach der Geburt erleidet sie einen Schlaganfall. Die Folgen des Hirnschlags sind dramatisch: Die rechte Seite ist gelähmt. Heike Berger sitzt danach eine Zeit lang im Rollstuhl.