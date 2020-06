Polizei : Beschädigungen am Kulturdenkmal Ringwall

Nonnweiler Bereits vor einiger Zeit entdeckten Mitarbeiter der Europäischen Akademie in Otzenhausen Beschädigungen am Kulturdenkmal Ringwall „Hunnenring“ in Otzenhausen. So wurde das dortige Kulturdenkmal im Bereich der Königstreppe beschädigt.



