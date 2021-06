Fairen Handel fördern : Hermeskeil will Fair-Trade-Stadt werden

Einstimmige Entscheidung im Stadtrat: Die Stadt Hermeskeil will sich künftig aktiv für fair gehandelte Produkte einsetzen und ein Zertifikat als „Fair-Trade-Town“ anstreben. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Trier ist schon länger dabei, die Konzer haben es abgelehnt: Nun will sich die Stadt Hermeskeil um ein Zertifikat bewerben, das ihre Unterstützung für fair gehandelte Produkte zeigt. Was sie sich davon verspricht und was sie dafür tun muss.