Singen : Besinnliches Weihnachtssingen in Saarburg

Saarburg Unter dem Titel „Weil Gott in tiefster Nacht erschienen“ tritt der Trierer Madrigalchor 50 plus am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr in der Kirche St. Laurentius in Saaburg zu einem besinnlichen Weihnachtssingen auf.

