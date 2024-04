Alle können sich einbringen Wie eine WhatsApp-Gruppe für das ganze Dorf – Mandern will sich effizienter austauschen

Mandern · Ab dem 27. April wird es in Mandern, wie schon seit einem Jahr in Wiltingen, eine Orts-App geben, die die Kommunikation zwischen Ortsgemeinde, Vereinen und Bürgern revolutionieren soll. Was hat es damit auf sich?

23.04.2024 , 06:54 Uhr

Marko Justinger und Tim Kohley präsentieren im Manderner Dorfladen die neue App für das ganze Dorf. Foto: Dirk Tenbrock

Von Dirk Tenbrock