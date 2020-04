Hinzert-Pölert Die Arbeiten zum Aufbau eines Sendemasts für Mobilfunk bei Hinzert-Pölert haben begonnen. Die Telekom will damit insbesondere den Handyempfang entlang der Autobahn 1 verbessern. Pläne für ein ähnliches Projekt bei Hermeskeil scheiterten bislang.

Schneller auf dem Smartphone im Internet surfen und ohne Funklöcher telefonieren – das soll bald entlang der Autobahn 1 im Hochwald möglich sein. Die Deutsche Telekom teilt per Pressemitteilung mit, dass nahe Hinzert-Pölert die Arbeiten für den Bau eines Mobilfunkturms begonnen hätten. Die Anlage, heißt es, soll voraussichtlich noch in diesem Jahr ihren Betrieb aufnehmen.

Der LTE-Ausbau in Deutschland schaffe dafür die technologische Grundlage, von der nun auch die Menschen in Hinzert-Pölert profitierten. Zurzeit könnten deutschlandweit etwa 98 Prozent der Bevölkerung auf den Mobilfunkstandard LTE zugreifen. Bis 2021 wolle das Unternehmen die Zahl seiner Mobilfunk-Standorte von 31 200 auf 36 000 steigern. Den neuen Mast im Hochwald werde die Telekom auch anderen Anbietern melden, falls diese dort ebenfalls technisch aufrüsten wollten.

Ein ähnliches Projekt des Kommunikationsunternehmens hatte zuletzt im Hermeskeiler Stadtteil Abtei Protest ausgelöst. Dort will die Telekom ebenfalls einen 40 Meter hohen Mobilfunkturm errichten, um Lücken in der Netzversorgung zu schließen. Der von ihr bevorzugte Standort am ehemaligen Abteier Festplatz liegt jedoch nach Meinung einiger Bewohner des Stadtteils zu nah an Häusern und Kirche. 130 Bürger hatten sich in einer Petition an die Stadt Hermeskeil gegen diesen Standort ausgesprochen. Der Stadtrat beschloss vor kurzem, das Unternehmen um eine erneute Prüfung alternativer Grundstücke zu bitten (TV vom 7. März).