Pandemie : Besuchsstopp in Kreiskrankenhaus und Seniorenzentrum Saarburg ab Dienstag

Besuchsstopp in Kreiskrankenhaus und Seniorenzentrum Saarburg ab Dienstag

Saarburg Auf Grund der steigenden Corona-Infektionen in der Region sieht sich das Kreiskrankenhaus Saarburg gezwungen, die seit drei Wochen geltenden Besucherregeln weiter einzuschränken. Ab Dienstag, 3. November, gilt ein generelles Besuchsverbot im Kreiskrankenhaus und im Seniorenzentrum.

Ausnahmen können laut Mitteilung des Kreiskrankenhauses nur in Einzelfällen in Absprache mit der jeweiligen ärztlichen Leitung, beziehungsweise der Heimleitung des Seniorenzentrums erlaubt werden. Dies gelte etwa für Sterbende, minderjährige Kinder und Schwerstkranke. Dinge des täglichen Bedarfs für die Angehörigen könnten nach telefonischer Vereinbarung an der Pforte abgegeben werden.