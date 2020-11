Corona-Pandemie : Besucherstopp im Saarburger Seniorenheim

Saarburg Die Heimleitung hält den Besucherstopp für das Seniorenheim St. Franziskus für unausweichlich. Die Zahl der Corona-Fälle ist seit vergangener Woche noch einmal gestiegen.

Das Gesundheitsamt und das zuständige Landesamt stimmten laut Longen dem Vorschlag der Heimleitung zu, einen sofortigen Besucherstopp für das gesamte Seniorenzentrum zu verhängen, um so weitere Infektionsketten zu reduzieren. Der Besucherstopp gilt zunächst für die Dauer von 14 Tagen. Wenige Ausnahmen sind in Absprache mit der Heimleitung möglich. Verwaltungsdirektor Matthias Gehlen sagt: „Auch, wenn dieser Schritt für unsere Bewohner und auch deren Angehörige eine ganz erhebliche Einschränkung bedeutet, so ist es dennoch unsere Aufgabe, die anderen Bewohner und auch unsere Mitarbeiter vor weiteren Ansteckungen zu schützen und handlungsfähig zu bleiben.“