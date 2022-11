Autobahn voll gesperrt : Betrunkener LKW-Fahrer baut Unfall und sitzt nackt auf der A1

Primstal/Hasborn Ein 42-Jähriger ist mit seinem Lastwagen auf der A1 verunglückt. Verletzt wurde er nicht. Warum die Polizeibeamten nicht schlecht staunten, als sie am Unfallort eintrafen.

Ein 42-Jähriger ist am Samstagabend unweit der rheinland-pfälzischen Landesgrenze auf der A1 in Fahrtrichtung Saarbrücken mit seinem LKW zwischen den Anschlussstellen Primstal und Hasborn gegen die Leitplanke gefahren. Das Fahrzeug blieb laut Polizei nach der Kollision quer über der Fahrbahn stehen.

Was sich zunächst nach einem gewöhnlichen Unfall anhört, wird durch Zeugenmeldungen kurios: Der laufe stark alkoholisiert, desorientiert und nackt über die Autobahn, hieß es da laut Polizei. „Die eingesetzten Polizeibeamten staunten nicht schlecht, als sie an der Unfallstelle die Situation wie zuvor beschrieben vorfanden“, schreibt die saarländische Polizei in ihrer Meldung zum Vorfall. „Der LKW-Fahrer hatte sich nach dem Unfall der Kleidung entledigt und nutzte den geöffneten Motorraum als Wäscheständer für seine Kleidung. Zudem saß er nun nackt vor seinem Lkw.“