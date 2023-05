Versorgung auf dem Land Als Ersatz für die Bäckerei: Türkische Backwaren aus dem Kebap-Pizza-Haus

Beuren · Nachdem der Dorfladen zugemacht hat, ist das Kebab-Pizza-Haus in einer Hochwald-Gemeinde eingesprungen und hat frische Backwaren verkauft. Das lief allerdings nicht so recht und wurde wieder eingestellt. Aber jetzt bahnt sich eine andere Lösung an.

15.05.2023, 09:28 Uhr

Eine leere Kühltheke blieb übrig, in der das Kebab-Pizza-Haus in Beuren bisher Brot und Brötchen angeboten hat. Kommen hier bald wieder Backwaren hinein? Foto: Herbert Thormeyer

Von Herbert Thormeyer

„Am Anfang lief es noch gut. Aber dann ist der Umsatz schnell eingebrochen“, bedauert Münevver Kaplan vom Kebab-Pizza-Haus in Beuren. Die Betreiberfamilie wollte im Februar helfen, nachdem Familie Welter ihren Laden im Bürgerhaus schräg gegenüber zum Jahresende aus Altersgründen dicht gemacht hatte, weil kein Nachfolger gefunden worden war. Wenigstens Backwaren, Brot und Brötchen sollte es noch frisch in Beuren geben.