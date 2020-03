Exkursion : Biberexkursion rund um Reinsfeld

Reinsfeld Der Naturschutzbund Region Trier lädt am Samstag, 7. März, 14 Uhr, zu einer Biberexkursion bei Reinsfeld ein. Johannes Heckel informiert über die Lebensweise und den Lebensraum des Bibers. Treffpunkt: Parkplatz an der Kirche in Reinsfeld (wetterangepasste Kleidung, festes Schuhwerk).



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red