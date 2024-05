Straßendamm wird untersucht Bibersee in Hermeskeil: So läuft es bei Wiederaufbau und juristischer Prüfung

Wer dieser Tage auf der B52 an der ehemaligen Hochwaldkaserne bei Hermeskeil vorbeifährt, der sieht es auf den ersten Blick: Es ist wieder Wasser da, wo kurz vor Ostern ein von Bibern angestauter See vollständig leergelaufen war. Dass dort möglichst schnell wieder ein flaches Gewässer geschaffen werden sollte, das hatte die untere Naturschutzbehörde beim Kreis Trier-Saarburg so angeordnet. Als Sofortmaßnahme, damit nach der Zerstörung des Biotops für die verbliebenen Amphibien wieder ein Lebensraum entsteht.