Vom Ofen gleich in die Ladentheke Biebelhausener Mühle verkauft wieder am Produktionsstandort – Einladung zur Eröffnung

„Tolle Neuigkeiten“ – so beginnt der Facebook-Post, in dem ein Ayler verkündet, dass die Biebelhausener Mühle wieder ab Werk Brötchen, Kuchen und Co verkauft. Dies tut er am Donnerstag, wenige Stunden nach der Eröffnung des Ladens. Noch ein paar Stunden später haben mehr als 100 Menschen den Gefällt-mir-Button für diesen Eintrag gedrückt. Die Menschen freuen sich offensichtlich darüber, dass sie in Biebelhausen wieder frische, ganz frische Backwaren kaufen können.