Bäckerei unter neuer Leitung Biebelhausener Mühle hat Pläne, um nach der Insolvenz wieder zu wachsen

Für die mehr als 350 Jahre alte Biebelhausener Mühle hat am Freitag, 1. März, ein neues Kapitel begonnen: Die niederländische Firma Boels (Buels gesprochen) und Partners hat das insolvente Familienunternehmen übernommen. Die Produktion in Ayl und der Verkauf der Produkte in der ganzen Region, insbesondere in Trier, laufen weiter wie gehabt.