Nach jahrelangen Diskussionen Biergarten Multikulti in Schoden: Jetzt wird auch noch geklagt

Seit vier Jahren ist der Biergarten auf dem Multi-Kulti-Freizeitgelände an der Saar in Schoden geschlossen. Nur ein Kiosk hat geöffnet. Damit ist das Angebot für Radler und Spaziergänger, die am Saar- und Moselradweg zwischen Saarburg und Trier mal eine Pause einlegen wollen, ziemlich dünn. Wer nicht auf den Steinstufen am Kiosk Platz nehmen will, muss sich immer ein Stück vom Fluss wegbewegen. Es bleibt die Möglichkeit, entweder den Umweg über den Saarbogen nach Kanzem zum Weingut Cantzheim in Kauf zu nehmen oder in Filzen zum Weingut Reverchon abzubiegen. Direkt am Fluss ist nichts.