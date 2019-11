Kostenpflichtiger Inhalt: Freizeitanlage Schoden : Ortschef will „wohl durchdachte Lösung“ für Multi-Kulti-Anlage

Die Schodener Freizeitanlage befindet sich derzeit in der Winterpause. Ob Biergarten und Minigolfplatz im kommenden Jahr öffnen, ist fraglich. Foto: Herbert Thormeyer

SCHODEN Schodens Ortsgemeinderat will in vier Wochen entscheiden, ob er versucht, Biergarten, Kanuverleih und Minigolfplatz an der Freizeitanlage zu legalisieren. Das Verfahren dauert mindestens weitere neun Monate.

Ortsbürgermeister Rüdiger Hausen stellte in der Schodener Ratssitzung zunächst fest: „Seit 20 Jahren ist die Freizeitanlage Multi Kulti in Schoden ein Besuchermagnet.“ Als nun herauskam, dass ihre Nutzung nur teilweise genehmigt ist, war die Aufregung groß, was sich vor allem auf Facebook zeigte. Aber auch zur Ratssitzung kamen 18 Zuhörer, darunter Wolfgang Cartus, Betreiber des Biergartens.

„Erst die Beschwerden einiger Anwohner, und ich rede da bewusst im Plural, hat zu der Erkenntnis geführt, dass einige rechtliche Grundlagen für den Betrieb fehlen“, sagte Hausen. Ein Biergarten mit Sitzgelegenheiten ist nicht genehmigt, nur ein Kiosk ist zugelassen. Auch der Minigolfplatz und die Herausgabe von Kanus aus dem Gebäude heraus sind illegal. Zudem fehlt es an Parkplätzen.

Info Weitere Ratsthemen +++ Nachdem Schodens Gemeindearbeiter mit dem Traktor tödlich verunglückt war (der TV berichtete), war das ohnehin betagte Fahrzeug unbrauchbar. 55 000 Euro für die Neuanschaffung wurden bereits von der Kommunalaufsicht bewilligt. Beigeordneter Marcus Lauer ist Fachmann und plädiert für ein robustes Fahrzeug mit vier Zylindern, 90 PS, Allradantrieb und ohne Add-Blue-Tank, weil es Hersteller gebe, die auch so die Abgasnorm erfüllten. Jetzt soll die Anschaffung ausgeschrieben werden. Ortschef Rüdiger Hausen will nicht länger Arbeiten im Dorf mit Firmen koordinieren: „Da gehe ich schon auf dem Zahnfleisch.“ +++ Einige Weinbergsmauern und -wege bereiten der Ortsgemeinde Probleme. Da kommt das Angebot des Dienstleistungszentrums (DLR) Mosel für ein Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren gerade recht. Bis zu 90 Prozent Förderung winken. Der Rat möchte den Geißberg und den Herrenberg mit in das Fördergebiet einbeziehen. +++ Mehr Baumaterial als ursprünglich geplant hat die Baufirma Elenz bei der Sanierung der Straße In der Curf verbaut, auch wegen eines nicht eindeutig formulierten Leistungsverzeichnisses. Es entstanden Mehrkosten von 16 160 Euro, die der Rat jetzt überweisen will. Ortschef Hausen stellte fest: „Wir sind nicht übers Ohr gehauen worden.“

Die Entscheidung, ob die Ortsgemeinde die rechtlichen Grundlagen schaffen soll und dafür den Bebauungsplan ändert, will Rüdiger Hausen nicht übers Knie brechen. Er will, dass alle Möglichkeiten konsequent erörtert werden. Hausen: „Wir müssen die berechtigten Einwände der Einwohner mit den Interessen der Touristiker und der Gewerbetreibenden unter einen Hut bringen. Das will wohl durchdacht sein.“

Der Ortschef sagte: „Egal wie die Entscheidung ausfällt, sie wird richtungweisend sein und es wird Gewinner und Verlierer geben.“ Hausen versprach, dass nichts verschleppt oder ausgesessen werde. Um Baurecht zu schaffen, müssten vorher die Kosten ermittelt werden. Alle Beteiligten, Anwohner, Gewerbetreibende und Touristiker müssten an einen Tisch. Laut Sitzungsvorlage schätzt die Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell die Kosten für die Änderung des Bebauungsplans auf 10 000 bis 15 000 Euro. Sie weist darauf hin, dass im Rahmen des Änderungsverfahrens ein Lärmgutachten erstellt werden müsse.

Hausen stellte klar, er wolle sich auf keinen Fall von den sozialen Netzwerken leiten lassen, sondern den gesunden Menschenverstand nutzen und mit vielen Leuten reden. Baurecht zu schaffen, brauche mindestens neun Monate, was bedeute, dass die nächste Saison im Freizeitzentrum wohl auf Sparflamme laufen müsse.

Der Beigeordnete der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, Martin Alten, sieht die Vorgehensweise laut seinen Worten als richtig an. Er sagte: „Es braucht Ruhe und Zeit, um die beste Lösung zu finden.“ Schuldzuweisungen würden da nicht weiterhelfen. Weitere Wortmeldungen gab es zu diesem Punkt nicht. Das Thema wurde unter der Überschrift „Informationen und Anfragen“ behandelt, womit von vornherein festgelegt war, dass kein Beschluss gefasst würde. Laut Sitzungsvorlage der Verwaltung soll der Rat in der nächsten Zusammenkunft am 19. Dezember über das weitere Vorgehen entscheiden.

Betreiber Wolfgang Cartus hatte sich mehr von der Sitzung erwartet. Er sagte: „Ich habe dem Ortsbürgermeister und jedem Ratsmitglied meine Lösungsvorschläge zukommen lassen. Ich hätte erwartet, dass darüber zumindest diskutiert wird.“ Cartus hatte Vorschläge für einen verstärkten Lärmschutz am Biergarten und für Verkehrsverbesserungen unterbreitet. Er plädierte dafür, eine Interimslösung zu finden bis Baurecht hergestellt ist. „Hier geht es doch um meine Existenz“, sagte er.