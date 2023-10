Witwe eröffnet Galerie Kunst statt Landwirtschaft: Werke von Heinrich Schlöder in Hentern zu sehen

Die Kraftachse zwischen Mensch, Gott und dem Kosmos ist das verbindende Element im Lebenswerk des Malers und Grafikers Heinrich Schlöder. Alexandra, die Witwe des 2018 verstorbenen Künstlers, hat in ihrem Haus in Hentern eine Galerie eingerichtet, in der eine immer wechselnde Auswahl des großen Werks des Autodidakten zu sehen ist.