Klimaschutz beginnt im Kleinen Mehlwürmer als Snack und plastikfreie Produkte? Schüler in Saarburg machen sich Gedanken, wie sie leben wollen

Saarburg/Trier · Die Bildungskampagne „Energievision – Wie wollen wir leben?“ hat in Saarburg haltgemacht. Am Gymnasium sprachen die beiden Moderatoren mit den Schülern darüber, wie nachhaltiges Leben aussehen und was jeder Einzelne zur Rettung der Erde tun kann.

27.02.2024 , 10:38 Uhr

Jonas Nichell und Sebastian Saurle vom Verein Multivision haben mit der Bildungskampagne „Energievision – Wie wollen wir leben?“ Schüler des Gymnasiums Saarburg für die Klimawandel-Problematik sensibilisiert. Foto: Julian Terres

Von Julian Terres