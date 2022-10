Regionalentwicklung : Damit Kinder Heimat erleben und schätzen: Kitas und Schulen bekommen Ordner mit 40 Lernorten im Hochwald

Wohin geht der nächste Kita- oder Schulausflug? Vertreter von 17 Bildungseinrichtungen in der Verbandsgemeinde Hermeskeil haben jetzt Ordner mit Anregungen zu rund 40 spannenden Lernorten im Hochwald. Zusammengestellt hat sie das Bildungsnetzwerk Hunsrück-Hochwald. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Wo gibt es im Hochwald Spannendes zur heimischen Kultur und Natur zu entdecken? Mehr als 40 solcher Lernorte im Raum Hermeskeil hat das Bildungsnetzwerk Hunsrück-Hochwald zusammengetragen und jetzt in einem Ordner an Kitas und Schulen übergeben. Was hinter dem Projekt steckt.