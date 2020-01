Weite Wege wegen Abfall : Roscheider wollen Container in der Nähe

Die Biomüllcontainer für das Wohngebiet Roscheid stehen nicht in der Nähe der Wohnhäuser, sondern am Fuß des Hangs in der Nähe der Container, in denen Asylbewerber untergebracht sind. Foto: TV/Christian Kremer

Konz Die Wege von der Wohnung zur Biomüll-Abgabestelle sind oft weit. Ein Konzer Wohngebiet muss zurzeit sogar ohne auskommen. Ob eine Lösung kommt, ist noch offen.

Die Sache mit dem Biomüll bleibt weiter kompliziert in der Region Trier und auch in der Verbandsgemeinde Konz. Nach der jüngsten Berichterstattung darüber, dass der Zweckverband Abfall Region Trier (ART) in Absprache mit den Kommunalverwaltungen weitere 250 Container zum Teil an neuen Plätzen aufstellen will, um verdreckten Container-Standorten entgegenzuwirken, hat sich zum Beispiel ein TV-Leser aus Roscheid an die Redaktion gewandt. Rainer Felden weist darauf hin, dass in dem Konzer Wohngebiet selbst, oben auf dem Berg, gar kein Biomüll-Container steht.