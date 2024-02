Ampelbetrieb auf der B407 Baustelle: Wie laufen die Arbeiten vor dem Laurentiustunnel in Saarburg?

Saarburg · Die Baustelle an der Leukbachbrücke vor dem Laurentiustunnel in Saarburg nervt viele – vermutlich auch, weil kein Fortschritt zu erkennen ist. Warum das so ist und wie lange sich Autofahrerinnen und Autofahrer noch gedulden müssen.

20.02.2024 , 08:59 Uhr

Eigentlich sollten die Arbeiten an der Leukbachbrücke vor dem Saarburger Laurentiustunnel (wenn man von Trassem kommt) schon im Dezember beendet sein. So hatte es der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier zumindest im Mai vergangenen Jahres, als die Sanierung an dieser Stelle begonnen hatten, angekündigt.