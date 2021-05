Solidarität : Jugendaktion: Sportlich sein und Gutes tun

Trier Auch 2021 mussten wieder Kleidersammlungen wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Deshalb ruft die Bolivienpartnerschaft erneut dazu auf, die Benefiz-Aktion „Solidarität bewegt“ durchzuführen.

Dabei geht es darum, sportlich aktiv zu werden und gleichzeitig Spenden für 2000 notleidende Kinder und Jugendliche in Bolivien zu sammeln, wie es in einer Mitteilung heißt.

Doppelt von Corona betroffen

„Dieser große Zuspruch der Aktion, die den solidarischen Gedanken mit Aktivität an der frischen Luft in Verbindung bringt, hat uns bewogen, in eine neue Runde zu gehen“, so Evelyn Zimmer vom BDKJ Bolivienreferat. „Unser Ziel, so viele Kilometer zusammen zu bekommen, wie die Strecke Trier-Bolivien lang ist, nämlich 10 500 Kilometer, haben wir 2020 längstens erreicht, nun wollen wir den Rückweg antreten“, lautet die Herausforderung für 2021. „Die Spenden werden helfen, die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen in Bolivien zu verbessern.“