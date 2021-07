Konzert : Lieder für die Ewigkeit

Mit einem harmonischen Klangbild und Geschichten, die aus dem Leben gegriffen sind, begeistert die Band Bläck Föös auch im 51. Jahr ihres Bestehens. Foto: Herbert Thormeyer

Saarburg Das Leben in Noten gefasst: Die Bläck Föös aus Köln machen auf ihrer „50+1“-Tour Station in Saarburg und begeistern 380 Fans.

Woran erkennt man eine gute Melodie? Sie klingt, als wäre sie schon immer da gewesen. Das ist die Qualitätsstufe, auf der sich die Kölner Kult-Band Bläck Föös nun schon seit einem halben Jahrhundert – pardon, seit 51 Jahren – bewegt. Ihre Lieder haben in ganz Deutschland fast Volkslied­status. Diese Musiker auf Karneval zu reduzieren, wäre extrem ungerecht. Welche Vielfalt die acht aus ihrer rheinischen Heimat mitgebracht haben, erlebten rund 380 Fans in Saarburg.

Coronabedingt ist das Konzert in der Zuhörerzahl begrenzt. Maskenpflicht, der Registrierzettel, der die Anwesenheit belegt und eventuelle Rückverfolgung bei einer Anstreckung mit dem heimtückischen Virus ermöglicht, das alles tut der Stimmung keinen Abbruch. Acht Musiker sind gekommen, die in Deutschland fast jedes Kind kennt und die seit mehr als 50 Jahren mit ihren Liedern wohltuende Gefühle in den Menschen hervorrufen. Nicht weniger als das sind die Bläck Föös.

Aber auch diese Musiker haben stark unter dem Lockdown gelitten. „Bis vor kurzem haben wir noch vor Autos gespielt. Applaus konntest du nur erkennen, wenn die Scheibenwischer angeschaltet wurden“, beschreibt das Sänger Mirko Bäumer, der in seiner vorherigen Band die Stimme von Queen-Frontmann Freddy Mercury wieder zum Leben erweckte. Eine gute Übung, wie sich im Laufe des Abends herausstellte.

Die 380 begeisterten Fans entließen die Bläck Föös nicht ohne mehrere Zugaben. Foto: Herbert Thormeyer

Angesichts der Flutkatastrophe wolle man doch lieber erst mal auf das Lied „Dat Wasser vun Kölle“ verzichten. Statt dessen stiegen sie mit „Mir kleeve am Leeve“ (Wir kleben am Leben) ins Konzert ein, einem Titel aus dem Jahr 1984. Nicht alle im Publikum waren da schon auf der Welt. Auf drei Generationen bringt es die Kultband inzwischen in ihrer Fangemeinde. Alle kennen „Drink doch ene met“. Diese Melodie ist so alt wie die Band selbst. „Damit sind wir 1970 in den Karneval eingezogen“, erinnert sich Gründungsmitglied Erry Stoklosa.

Neben den Inhalten, die aus dem Leben gegriffen sind und deshalb vielen Menschen bekannt vorkommen, wie etwa „Ming eetste Fründin“ (Meine erste Freundin) oder die Beschreibung des Lebens „En unserem Veedel“ (in unserem Viertel), sind es das harmonische Klangbild und die instrumentale Vielfalt, mit denen die Bläck Fööss als Marke direkt zu erkennen sind.

„Auch ein weiterer Weg lohnt sich, um die Bläck Föös zu erleben“, findet Jutta Wüst aus Morbach. Sie ist mit ihrem Mann im Camper angereist, um guten Wein genießen zu können. Beide pflegen eine innige Beziehung zum Kölner Karneval und der rheinischen Mentalität und sind bei den Liedern textsicher. Foto: Herbert Thormeyer

Günter Jacoby aus Taben-Rodt verrät: „Ich bin mit den Bläck Föös alt geworden.“ Er ist selbst Karnevalist in Wasserliesch . Sein Traum: „Gerne hätte ich mal ein Stück mit den Bläck Föös zusammen gespielt.“ Mit welchem Instrument? Dudelsack! Foto: Herbert Thormeyer

Aus Luxemburg kommt Annette Tadaszok . „Ich habe von Freunden erfahren, dass die hier in Saarburg spielen“, sagt sie. Sie ist seit 30 Jahren mit dem Kölner Karneval verbunden und sieht die Band als einen wichtigen Bestandteil an: „Die Bläck Föös zu erleben, lohnt sich immer wieder.“ Foto: Herbert Thormeyer

Obwohl die Band, die sich selbst die Barfüßigen nennt, längst nicht auf den Karneval zu reduzieren ist, wird dem Publikum die Frage gestellt: „Wisst ihr noch, was eine Session ist?“ Schon gefühlt Jahre her, dass so richtig gefeiert werden durfte. Jetzt auf dem Gelände von Station K mit Christof Kramp als Veranstalter – und vor allem im Freien – ist wieder viel mehr möglich als noch vor kurzem. Auch wenn zum Getränkeholen die Schutzmaske angezogen werden muss.

Den Auftritt der Bläck Föös gilt es für die Zukunft festzuhalten. Foto: Herbert Thormeyer