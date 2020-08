Losheim am See : Blaualgen: Losheim rät vom Baden im Stausee ab

Foto: dpa/Sina Schuldt

Losheim am See Wegen einer erhöhten Blaualgen-Konzentration rät die Gemeinde Losheim am See aktuell vom Baden im Stausee ab. Die Cyanobakterien (siehe Info) könnten unter Umständen gesundheitsschädliche Wirkstoffe bilden.

Wer Kontakt mit Blaualgen hatte, sollte sich gründlich duschen. Außerdem sollte die Badekleidung gewechselt werden, da sich Algenbestandteile im Stoff verfangen können. Falls Symptome länger anhalten, sollte zudem ein Arzt aufgesucht werden.

Ein generelles Badeverbot gibt es für den Losheimer Stausee nicht. Dass die Gemeinde vom Baden abrate, sei eine Vorsichtsmaßnahme. Die Wasserqualität werde weiter in regelmäßigen Abständen kontrolliert.

Info Blaualgen sind keine Algen Grundsätzlich gibt es in jedem Badesee oder Fluss Blaualgen. Es handelt sich dabei keineswegs um Algen, sondern um sogenannte Cyanobakterien. Das Zusammenspiel zwischen hohen Temperaturen und vielen Nährstoffen im Wasser führt zu einem vermehrten Aufkommen. Das Wasser wird trüb und je nach Stärke des Befalls bildet sich ein grünlicher Schleier. Gerade langsam fließende oder stillstehende Gewässer bieten für die Bakterien optimale Lebensräume.

Der Wasserspielplatz im SeeGarten sowie der Wasserwald im Strandbad werden nicht mit Stauseewasser betrieben. Sie können laut der Gemeinde daher beide weiterhin uneingeschränkt genutzt werden.