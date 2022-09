Verkehr : Kommt zusätzlich zur B51-Sperrung eine Baustellenampel an die Saarbrücke in Konz?

Foto: Dieter Soltau

Konz Da bekommt wohl mancher Autofahrer Schnappatmung: Ab Mittwochmorgen ist die B51 zwischen Konz und Trier gesperrt, und am Dienstagmorgen wird zusätzlich eine Baustellenampel an der Saarbrücke in Könen installiert, die unmittelbar die Umleitungsstrecke beeinflussen würde. Was dahinter steckt.