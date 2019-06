Mangel an Barrierefreiheit : Vorsicht Laterne! Für Blinde gibt es viele Hindernisse in Konz

Ein böses Hindernis: Gegen diese Laterne in der Nähe seiner Wohnung läuft Wolfgang Jakobs regelmäßig. Foto: TV/Christian Kremer

Konz Der TV ist mit einem Sehbehinderten durch die Innenstadt gegangen. Er prangert viele Hürden an. Die Stadt arbeite daran, versichert die Verwaltung.

„Au – schon wieder!“ Wolfgang Jakobs ist mit seiner Schulter gegen eine Laterne gelaufen, die auf dem Bürgersteig in der Nähe seiner Wohnung in der Schillerstraße in Konz steht. Der Grund: Er führt seinen Blindenstock am Bordstein in der Fahrbahnrinne entlang. Die Leuchte steht in seinem Laufweg. Sie wird zum Hindernis, weil Jakobs nichts sehen kann. Gegen diese Laterne laufe er häufig, sagt der Blinde.



Leben mit Krankheit Der Konzer ist seit 2004 „stockblind“, wie er es ausdrückt. Er wurde zwar vor 73 Jahren sehend geboren, den grünen Star, eine schwere Augenkrankheit, die zur vollkommenen Erblindung führt, hatte er aber von Anfang an. Trotz seiner Sehbehinderung genießt Jakobs sein Leben. Er hat in Großstädten wie Stuttgart oder München gewohnt. Als seine Augenkrankheit Mitte der 1980er Jahre schlimmer geworden sei, habe er den Verkehr nicht mehr ausgehalten. Deshalb kommt er zurück in seine Heimat, wo er in der Wiltinger Straße eine Zeit lang einen Laden führt. Nachdem seine Frau gestorben ist, findet er in Trier-Quint eine neue Partnerin. Doch auch die stirbt 2017. Weil er sich in dem Ort nicht richtig auskennt, kehrt er wieder zurück nach Konz zu seiner Familie. „Ich dachte, dass ich mich hier frei bewegen kann, weil ich von früher alles kenne, aber das funktioniert nicht“, sagt Jakobs im Gespräch mit dem TV. Um das zu untermauern, geht er mit dem Reporter eine Runde durch die Konzer Innenstadt.



Die Teststrecke Der Rundweg führt über die Schillerstraße zum Rewe-Markt, dann über die Güterstraße zum Bahnhof Konz, durch die Unterführung über die Bahnhof- in die Brückstraße am Rathaus vorbei in die Schillerstraße zur Granastraße und zurück zu Jakobs Wohnung. Das ist in etwa der Bereich, in dem er sich alleine mehr oder weniger bewegen kann.

Info Behörden wollen Probleme angehen Der ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Verbandsgemeinde Konz, Peter Musti, sagt: „Ich stimme vollkommen der Situationsbeschreibung des Wolfgang Jakobs zu.“ Die Brückenstraße sei für Blinde „eine Katastrophe“. Einige der Schwachstellen seien ihm nicht bekannt, zum Beispiel die versetzte Markierung am Bahnhof, die nicht direkt vor der Unterführung sei. Ihm gegenüber habe die Verwaltung versichert, dass einige Probleme noch dieses Jahr angegangen würden. Schon im März habe es eine Begehung mit Mitarbeitern der Tiefbauabteilung gegeben, bei der er aus seiner Sicht Probleme benannt habe. „Mir wurde allerdings auch gesagt, dass alle diese Maßnahmen wohl länger als ein Jahr brauchen, bis sie beseitigt sind“, sagt Musti. Der Konzer Verwaltungssprecher Michael Naunheim stellt in Aussicht, dass kurzfristig Aufmerksamkeitsfelder auf bestehenden Wegeflächen oder zumindest Orientierungspunkte aufgeklebt werden können. Mittelfristig würden ertastbare Beläge an Knotenpunkten ergänzt, zum Beispiel in der Grana-, Schiller- oder Goethestraße. Langfristig werde größere Ausbaumaßnahmen, zum Beispiel in Berendsborn oder Roscheid V, bereits barrierefrei geplant und umgesetzt. Einige Erfolge könne die Stadt vorweisen: So seien zum Beispiel das Saar-Mosel-Bad, die neue Bahnhofstraße, und auch das Kloster Karthaus barrierefrei. Naunheim betont: „In gewachsenen Strukturen ist der Abbau von Barrieren mit einem hohen Aufwand an Planung und finanziellen Mitteln verbunden.“ Ziel sei es, in der Stadt und der Verbandsgemeinde Konz im gesamten öffentlichen Raum und in allen öffentlichen Einrichtungen Barrierefreiheit herzustellen. „Beim Abbau von Barrieren sind wir auch auf wertvolle Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen“, sagt Naunheim. Für die Ampel Granastraße/Schillerstraße ist der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier zuständig. LBM-Fachgruppenleiter Klaus Wagner erklärt, dass die Ampel erneuert werden soll. Dann werde „natürlich auch die Barrierefreiheit überprüft und gegebenenfalls ergänzt.“ Noch könne er keinen verbindlichen Termin nennen, weil die Planung nicht abgeschlossen sei.

Schwerer Start Jakobs tastet sich von seiner Wohnung aus mit dem Blindenstock voran. Während er Richtung Rewekreisel geht, erklärt er, wie er sich orientiert: „Wenn ich beispielsweise zum Müllcontainer gehe, muss ich 43 Schritte zählen. Dann muss ich links abbiegen.“ Den Stock führt er am Bordstein in der Fahrbahnrinne entlang. Hinter der Schillerbrücke sagt er: „Jetzt kommt gleich eine Linkskurve. Und dann kommt das Problem.“ Um die Straßenüberquerung Richtung Rewe-Markt zu erwischen, muss er 37 Schritte zählen. Durch das Gespräch mit seinem Begleiter, dem TV-Reporter, ist er jedoch abgelenkt: „Ich wäre jetzt an der Querung vorbeimaschiert“, sagt der 73-Jährige, als er die Straße überquert.

Die Autofahrer reagieren aufmerksam, halten an und lassen den Blinden vor. Auf der anderen Seite orientiert er sich an einem Grünstreifen, den er wieder verliert. Erst im zweiten Anlauf und mit Unterstützung seines Begleiters schafft Jakobs es zur Querung über die Wiltinger Straße. „Das ist das, was einen so müde macht, diese ständige hohe Konzentration“, kommentiert er die Situation.

Lob für den Bahnhof In der Güterstraße wird es einfacher. Dort kann sich der 73-Jährige am neuen Geländer orientieren. Auch der neue Bahnhof hat mehrere Leitfelder für Sehbehinderte. Jakobs kommt mit seinem Stab gut voran. Den Bahnhof selbst lobt der Blinde: „Das haben die gut hingekriegt.“ In Trier am Bahnhof sei er wegen fehlender Markierungen schon einmal auf die Gleise gestürzt, beklagt er. Auf dem Bahnsteig gebe es allerdings auch in Konz ein Problem: „Wo ist die Zugtür? Es ist mir schon passiert, dass ich sie verzweifelt gesucht und den Zug verpasst habe.“ Das könne aber an jedem Bahnhof passieren.

Foto: TV/Christian Kremer

Der Aufprall Der Weg führt durch die Unterführung über die Bahnhofstraße, wo die Tastfelder zum Überqueren der Straße nicht direkt vor dem Tunnel, sondern ein paar Meter weiter Richtung Bahnhofsgebäude sind. Dann geht’s in die Brückenstraße. Dort fehlt jede Markierung. Autos parken am Straßenrand im Weg. Jakobs kann sich deshalb nicht an den Hauswänden entlangtasten. An einer Stelle läuft er mit der Schulter gegen einen Baum am Rand der Straße. Mit dem Stock hat er ihn nicht erwischt.

Hier endet Wolfgang Jakobs Bewegungsfreiheit: Die Ampel in der Granastraße ist nicht barrierefrei. Foto: TV/Christian Kremer

Der 73-Jährige sieht erschrocken aus, ist aber nicht verletzt. Treppen zu Haustüren sind Hürden für ihn, fehlende Bordsteine sind für ihn nicht gleichgesetzt mit Barrierefreiheit wie für Rollstuhlfahrer, sondern mit mangelhaften Tastmöglichkeiten.



Ende der Freiheit Am Verwaltungsgebäude II vorbei geht es zurück zur Schillerstraße. Auch an der dortigen Fahrbahnüberquerung hinter der Sparkasse moniert der Konzer fehlende Markierungen. Während einige der monierten Hindernisse nur mit einem gewissen Aufwand zu entfernen sind, ist ein Problem mit der Fußgängerampel in der Granastraße aus Jakobs Sicht ein absolut unnötiges Übel.

Dort fehlt der Vibrationsalarm oder ein Ton, der ihn darauf hinweist, dass er weitergehen kann. Jakobs folgert: „Meine Freiheit wird hier eingeschränkt, mein Bereich endet hier. Ich werde einen Teufel tun und hier rübergehen.“

Fazit Jakobs, der sich auch beim Blinden-Selbsthilfeverein Pro Retina engagiert, versteht nicht, warum die Stadt Konz die Situation nicht verbessert. Eigentlich gebe es ja die Technik – vom Vibrationsknopf für Fußgängerampeln bis zur sprechenden Bushaltestelle, wie es sie in anderen Städten gebe. „Das ist alles eine Frage der Kosten“, sagt Jakobs. Er hoffe darauf, dass der neue Stadtrat schnell die richtigen Schritte einleite. Davon profitierten schließlich nicht „nur“ Blinde, sondern auch Senioren mit Sehschwäche.

Aus Jakobs Sicht muss noch in dieser Legislaturperiode etwas passieren. Er sei ja schon 73 Jahre alt und werde nicht jünger. Mit Blick auf sein Engagement ist er aber auch bisschen frustriert: „Ich bin seit fast einem Jahr an der Sache dran, passiert ist noch nichts.“ Den Satz „Das Thema ist in den städtischen Gremien“ könne er nicht mehr hören. Trotzdem muss er sich noch gedulden. Laut Verwaltung geht es aber voran (siehe Info).