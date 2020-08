Gesundheit : Termin vereinbaren für Blutspende in Nittel

Nittel Täglich werden in Deutschland fast 15 000 Blutspenden benötigt. In Nittel bietet das Rote Kreuz dazu am 18. August Gelegenheit, bittet aber um Anmeldung.

(red) Das Rote Kreuz ruft zur Blutspende in Nittel auf und zwar am Dienstag, 18. August, von 17 bis 20.30 Uhr im Bürgerhaus in der Wiesenstraße 5.

Blutspenden würden gerade während der Corona-Pandemie benötigt, appellieren die Organisatoren. Jeden Tag würden in Deutschland rund 15 000 Blutspenden gebraucht, um Patienten in Krankenhäusern und Arztpraxen zu versorgen. Neu ist, dass die Spender gebeten werden, im Vorfeld eine Spendezeit zu vereinbaren. Durch die vorherige Terminreservierung sollen die Abläufe bei den Blutspendeterminen verbessert und unnötige Wartezeiten vermieden werden.