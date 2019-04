später lesen Blutspende Blutspendetermin in Tawern Teilen

Der DRK-Blutspendedienst appelliert an allegesunden Bürger, die angebotenen DRK-Blutspendetermine wahrzunehmen und so die Patientenversorgung in ihrer Heimatregion abzusichern. Am Dienstag, 16. April, ist es im Bürgerhaus am Sportplatz in Tawern möglich zwischen 17 bis 20.30 Uhr, Blut zu spenden. red