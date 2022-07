Festnahme : Ein Feuerwehrmann soll Brände bei Reinsfeld gelegt haben

Mehrere Wald- und Flächenbrände bei Reinsfeld (Kreis Trier-Saarburg) sind nach Angaben der Polizei vorsätzlich gelegt worden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen - ist aber wieder auf freien Fuß.

Seit 2021 ist es nach Angaben der Polizei in der Hochwaldgemeinde zunächst vereinzelt und während der extremen Trockenheitsperiode der letzten Wochen häufig zu Flächen- und Waldbränden gekommen. Die Kriminalpolizei in Trier geht in mehreren Fällen von Brandstiftung aus, nach umfangreichen Ermittlungen richtet sich der dringende Tatverdacht in fünf Fällen gegen den Feuerwehrmann.