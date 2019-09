Polizei : Brand in privater Kapelle in Waldweiler – Zeugen gesucht

Foto: TV/Klaus Kimmling

Waldweiler Ein Feuer ist am Freitag, 30. August, gegen 18.30 Uhr in einer privaten Kapelle in der Saarstraße in Waldweiler ausgebrochen. Laut Polizei hat der Verursacher Kerzen in die Blumenkübel des Altars gesteckt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nachdem diese heruntergebrannt gewesen seien, hätten die Blumen Feuer gefangen. Der Eigentümer sei zufällig in diesem Moment nach Hause gekommen und habe den Brand löschen können, bevor dieser auf das hölzerne Dach der Kapelle übergreifen konnte.