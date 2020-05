Losheim am See-Bergen : Brand in Losheimer Pferdehof: Zwei Verletzte

Losheim am See-Bergen Zwei Verletzte, Sachschaden im sechsstelligen Bereich und in Panik entlaufene Tiere, die aber wieder eingefangen werden konnten, sind die Bilanz eines Brandes am Dienstag gegen 23.30 Uhr auf einem Pferdehof im Ortsteil Bergen der saarländischen Gemeinde Losheim.



Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand laut Polizei die 1000 Quadratmeter große Halle bereits im Vollbrand. Die Halle diente als Maschinenlager und in erster Linie als Stallung für etwa 60 Pferde, von denen sich die meisten zur Brandzeit auf der Außenweide befanden. Alle in der Halle befindlichen Tiere konnten durch Helfer und die Feuerwehr unverletzt gerettet werden.

Zwei Tiere, die in Panik entlaufen waren, wurden wieder eingefangen. Während der Löscharbeiten kam es, wie die Polizei weiter mitteilte, zur Explosion einer Gasflasche, die sich in der Halle befand. Dadurch wurde ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr beschädigt und eine Person, die nur knapp von umherfliegenden Teilen verfehlt wurde, erlitt einen Schock. Eine weitere Person mußte mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gerbracht werden. Die überwiegend aus Holz gebaute Stallung brannte fast vollständig aus und darin befindliche landwirtschaftliche Maschinen wurden zerstört.