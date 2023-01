Prozess in Trier : „Wollte mich wieder gebraucht fühlen“: Feuerwehrmann gesteht Brandstiftungen im Hochwald – zum Teil

Ein Feuerwehrmann aus dem Hochwald steht derzeit in Trier vor Gericht, weil er mehrere Brände insbesondere im Wald vorsätzlich gelegt haben soll. Zum Prozessbeginn legt der 23-Jährige ein Teilgeständnis ab. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Trier/Hochwald Er habe das Adrenalin und die Ablenkung durch die Löscheinsätze gebraucht. So erklärt ein 23-jähriger Feuerwehrmann beim Prozessauftakt in Trier mehrere Brandstiftungen im Hochwald, für die er sich vor Gericht verantworten muss. Zwei Tatvorwürfe streitet er jedoch ab.

Im roten Jogginganzug und in Handschellen wird der 23-jährige Angeklagte am Donnerstag zum Prozessauftakt im Amtsgericht Trier vorgeführt. Insgesamt zehn Brandstiftungen in der Verbandsgemeinde Hermeskeil werden dem jungen Mann zur Last gelegt, der Mitglied einer freiwilligen Feuerwehr im Hochwald ist. Laut Anklage soll er zwischen Februar 2021 und Juli 2022 mehrere Feuer vorsätzlich gelegt haben und sich in einigen Fällen anschließend an den Feuerwehreinsätzen beteiligt haben.

Laut Staatsanwaltschaft brannten meist kleinere Waldflächen in der näheren Umgebung von Reinsfeld und Osburg, in einem Fall allerdings eine 2400 Quadratmeter große landwirtschaftliche Fläche. Zwischen 100 und 800 Euro Schaden seien dabei entstanden. Im ersten Fall, der dem Angeklagten vorgeworfen wird, brach ein Feuer in einem zu der Zeit unbewohnten Wohnhaus aus.

Ausbildung nicht geschafft: Angeklagter Feuerwehrmann legt Teilgeständnis ab

Gleich nach dem Verlesen der Anklageschrift erklärt der 23-Jährige, der seit August in Untersuchungshaft sitzt, dass er die Taten weitgehend einräume. Die Brandstiftung in dem Wohnhaus und eine im Wald bestreitet er allerdings: „Das war ich nicht.“ Zu seinen Motiven erklärt der Feuerwehrmann, er habe im Februar 2022 die Ausbildung zum Heizungsbauer nicht bestanden und sei seitdem arbeitslos gewesen: „Mein Traum war, später meine eigene Firma zu gründen. Dann habe ich mich plötzlich am Abgrund gesehen, ohne Perspektive.“

Er sei in ein „Loch gefallen“, sagt der 23-Jährige. Bei einer Fahrt mit dem Fahrrad sei ihm dann erstmals der Gedanke gekommen, in einem Waldstück ein Feuer zu legen. Auf Nachfrage von Kai Flesch, Vorsitzender Richter des Schöffengerichts, erklärt er, dass es ihm nicht darum gegangen sei, das Ausbrechen des Brands zu sehen. „Das Ausrücken mit den Feuerwehrkameraden hat bei mir Aufregung und Adrenalin ausgelöst.“ Er habe sich dadurch „wieder etwas gebraucht gefühlt“, sagt er.

Brandstiftung in ungenutztem Wohnhaus in der Nachbarschaft leugnet der Angeklagte

Den laut dem Richter „strafrechtlich brisantesten Vorwurf“, die Brandstiftung in einem Haus in der Nachbarschaft des Angeklagten, leugnet dieser. Er habe an dem Abend im Februar 2021 mit Freunden in der Garage gesessen, sagt er aus. Nach einer Weile hätten sie Brandgeruch wahrgenommen und etwas später Rauch, der aus dem Nebenhaus kam. Laut dem Angeklagten wurde daraufhin die Feuerwehr alarmiert und er half dem Löschtrupp dabei, durch ein Fenster ins Haus zu gelangen.

Zu diesem Fall sagen auch mehrere Zeugen vor Gericht aus. Zunächst erklärt die Betreuerin der Hausbesitzerin, dass diese im Seniorenheim lebe und das Haus schon drei Jahre leer gestanden habe. Dies sei in der Nachbarschaft auch bekannt gewesen. Möbel und Kleidung befanden sich laut der Zeuge noch im Haus, der Strom sei abgestellt gewesen.

Von dem Brand sei vorwiegend das Schlafzimmer im Obergeschoss betroffen gewesen. Die Versicherung habe rund 10.000 Euro gezahlt, dort sei man wohl von einem „Schwelbrand“ ausgegangen. Der Richter äußert „großes Interesse“ an den Unterlagen zu dem Versicherungsfall, die die Zeugin nachreichen will.

Ermittler: Ungewöhnlicher Brandort, keine Hinweise auf andere Ursachen

Ein mit dem Fall betrauter Kriminalbeamter erklärt später im Zeugenstand, der Brand sei im Schlafzimmer im Kleiderschrank ausgebrochen, was „ein sehr ungewöhnlicher Ort“ dafür sei. Es habe „in der Ecke“ keinerlei elektronische Geräte gegeben. Der zuständige Brandermittler sagt zudem aus, er habe „keine plausible Ursache gefunden, die auf ein eigenständiges Entstehen des Brands hindeuten könnte“. Auf Fotos vom Tatort zeigt der dem Gericht zahlreiche Hinweise, die auf ein „in Brand setzen durch Menschenhand“ schließen ließen. Der Täter sei womöglich durch die „nicht übermäßig gesicherte Hintertür“ ins Haus gelangt.

Auch die Brandstiftung in einem abgelegenen Waldstück nahe der A1 bestreitet der Angeklagte. Zu den anderen Fällen gibt er zu, meist Totholz oder Äste mit dem Feuerzeug angezündet zu haben. Er habe die Brände immer „außerhalb des Dorfs“ gelegt, um keine Menschen in Gefahr zu bringen. Darüber, dass es schon im Juni recht trocken gewesen sei, sagt er, habe er nicht nachgedacht. In den Ermittlungsakten, die der Richter teils vorliest, heißt es, aufgrund der Wetterverhältnisse seien die Brände „gefährlich“ gewesen, womöglich einen größeren Waldbrand auszulösen.

Zu dem strittigen Fall hat die Auswertung der Handydaten des Angeklagten laut dem Richter „keine konkreten Rückschlüsse“ ergeben. Es sei zwar in einer Funkzelle dort eingeloggt gewesen. Der Angeklagte gibt jedoch an, an dem Mittag mit einem Bekannten, der nahe der Brandstelle wohnt, mit Motorrädern „herumgefahren“ zu sein.