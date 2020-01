Internet : Nicht alle Firmen können direkt angeschlossen werden

Die Arbeiten am Internet im Kirfer Ortsteil Beuren sind noch nicht abgeschlossen: Glasfaserkabel sind an einen Verteilerkasten angeschlossen, der das Signal über die alten Haustelefonleitungen in die Wohngebäude überträgt. Foto: Marius Kretschmer

Kirf-Beuren/KONZ/HERMESKEIL Der Breitbandausbau im Kreis Trier-Saarburg schreitet voran. Bis Ende 2020 sollen laut Verwaltung fast alle Haushalte eine schnelle Internetleitung haben. Regelungen zum Direktanschluss von Firmen stoßen in Kirf allerdings auf Unverständnis.

Ein Beurener Betrieb kann sich freuen. Er erhält einen Direktanschluss an das neue Glasfasernetz. Die anderen Betriebe im Ort gehen leer aus und müssten einen solchen Anschluss selbst bezahlen oder sich mit dem Anschluss über die Kupferleitung zufriedengeben. Die Chefin eines der betroffenen Unternehmen sorgt sich, dass der künftige Anschluss nicht reichen und sich nichts an ihrer misslichen Lage ändern wird, denn sie benötige schnelles Internet dringend.

Setzt sich der Trend zur Vernetzung fort, könnte es in einigen Jahren so weit sein, dass die Telefonkabel endgültig an ihre Grenzen gelangen. Tritt dieser Fall ein, können die einzelnen Haushalte aber immer noch direkt angeschlossen werden.

Das Wort „Glasfaser“ ist zurzeit in aller Munde und wird dementsprechend auch zum Maß aller Dinge erklärt. Dem Kupfer vertraut keiner mehr. Dabei sind die alten Telefonkabel stärker als manch einer denkt. Klar, „Fiber“ ist mächtig schnell, verlustlos, unabhängig von nervigen Nachbarn und sicher für die Zukunft. Doch für den Endverbraucher reicht in den nächsten Jahren auch noch die Verbindung über das rotbraune Edelmetall. Jede Firma direkt anzubinden halte ich angesichts der fehlenden Notwendigkeit und der immensen Kosten für unsinnig.

Laut Thomas Müller, Pressesprecher des Kreises, sind diese Sorgen allerdings unbegründet. Er sagt: „Der Betrieb wird eine Bandbreite von 120 Megabit pro Sekunde mittels Kupferleitungen erhalten. Die Kosten für einen Glasfaseranschluss für das betroffene Unternehmen seien von Innogy auf 16 000 Euro geschätzt worden. Da der Förderrahmen für den gesamten Breitbandausbau begrenzt sei, könnten nicht alle Wünsche nach Glasfaseranschluss in dem Förderprogramm realisiert werden, sagt Müller. Doch welche Vorteile würde ein Glasfaseranschluss denn gegenüber dem geplanten Kupferanschluss bieten? „Die allermeisten Anschlüsse werden mittels FttC angebunden“, erklärt Müller. Das heißt, dass das Glasfaserkabel an einen Verteilerkasten angeschlossen wird, der wiederum das Signal über die alten Haustelefonleitungen in die Wohngebäude überträgt. Da so ausschließlich vorhandene Infrastruktur genutzt wird, muss nicht wie bei einer Direktverbindung aller Häuser die ganze Straße aufgerissen werden.

Der Rest sei unter anderem für direkte Glasfaseranschlüsse benutzt worden. Dabei wurden Bildungseinrichtungen sowie Gewerbegebiete an Ortsrändern bevorzugt. Betriebe in Branchen mit üblicherweise hohem Datenverbrauch beispielsweise IT-Betriebe, seien ebenfalls zuerst an der Reihe gewesen. Vermutlich gehört der zweite Betrieb also in die zweite Kategorie, meint Müller.