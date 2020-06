Trier/Konz/Kell am See/Schweich Trier-Saarburg macht sich fit für die Zukunft. Dazu wird seit 2018 die Breitbandversorgung ausgebaut. Nun profitieren zusätzlich mehrere Gewerbegebiete, in denen eine schnelle Umsetzung zunächst nicht zu erwarten war.

Wer profitiert Zwei der Gebiete, für die der Kreis eine Förderung haben will, liegen in der Stadt Konz (ehemaliges Pegulan-Gelände und Triwo-Gewerbepark), vier in Kell am See (Kell am See 8, 9 und 10 sowie In Grammert) und drei in der VG Schweich (Schweich/Schlimmfuhren, Bekond/Auf Bowert und Longuich/Im Paesch). Alle genannten Flächen hat der Kreis in einem Markterkundungsverfahren ausgesucht. In diesem Rahmen wurden laut Sitzungsvorlage im vergangenen Herbst insgesamt 24 Gewerbegebiete untersucht und daraus neun ausgewählt.